На Тернопільщині відбулися урочистості з нагоди 125-ліття з дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в молебні біля пам’ятника патріарху взяли участь представники місцевої влади та громадськості.

Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк відслужив панахиду. Відтак представники влади, громадських організацій та жителі краю поклали квіти до пам`ятника.

«Сімнадцятого лютого цього року сповнюється 125-ліття з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого – ісповідника віри, довголітнього предстоятеля нашої Церкви, уродженця Тернопільщини. Коли почалося переслідування церкви, він не зламався. 18 років в сибірських концтаборах йому пропонували бути московським митрополитом у Києві, але він свого народу, своєї віри не зрадив. Він був вірним до кінця. Патріарха заповідав бути собою, не цуратися своєї віри, любити свою церкву і народ. Я вірю, що Йосиф Сліпий, сьогодні молиться за нас, за Україну», – сказав Сееменюк.

Читайте такожУ Тернополі тисячі людей стоять у черзі до привезеної із захристії Папи Римського чудотворної ікони

Значимість постаті Йосифа Сліпого відзначив голова ТОДА Степан Барна.

«Святої пам’яті Блаженніший Верховний Архиєпископ Йосиф Сліпий був свідком подій майже цілого сторіччя, адже він помер на 92-му році життя, але, одночасно, був він співтворцем цих подій. Блаженніший кардинал Йосиф Сліпий незаперечно причинився до розвитку Української католицької Церкви та українського народу саме в ту пору, коли їхнє буття перебувало під найбільшою загрозою, і тим самим увійшов у їхню історію», – сказав під час виступу Барна.

Окрім цього, сьгодні у селі Заздрість в родинному маєтку патріарха Йосифа, який зараз є музеєм, відбулася архиєрейська божественна літургія, яку очолив Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав. Йому співслужив Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та інші члени Синоду Єпископів УГКЦ.