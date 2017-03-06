У січні жителі Тернопільщини сплатили менше половини нарахованих сум за комунальні послуги

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом у січні 2017 року населенням області оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів.

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець січня становила 76,9 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та за газопостачання – по 20,8 млн грн, за вивезення побутових відходів – 3 млн грн.

Читайте такожНа Тернопільщині оголосили боротьбу з тіньовою зайнятістю

У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги централізованого водопостачання та водовідведення, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець січня була відсутня.

За електроенергію в січні 2017 року населенням оплачено 45,1 млн грн. Сума заборгованості з оплати електроенергії на кінець січня становила 50,2 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт∙год), на одного власника особового рахунку в січні 2017року становили 1 тис. 757 грн (у січні 2016 року – 1,790 тис. грн).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" в січні 2017 року з населенням області укладено 23 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 57,1 тис. грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 39,1 тис. грн.