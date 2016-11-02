Населення Тернопільщини за 9 місяців оплатило за ЖКП 532,5 млн грн – 110,1% від нарахованого

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, це складає 110,1% від нарахованого.

При цьому заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання склала 26,9 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22 млн грн, за вивезення побутових відходів – 3,5 млн грн.

Крім того, у вересні 2016 року населенням оплачено за електроенергію 32,6 млн грн. Сума заборгованості з оплати електроенергії склала 31,7 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт∙год), на одного власника особового рахунку в вересні 2016 року становили 389,2 грн (у вересні 2015р. – 320,9 грн).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" в січні-вересні 2016 року з населенням області було укладено 102 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 296,5 тис. грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 148,6 тис. грн.