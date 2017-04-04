Правоохоронці затримали злодія, який в Тернополі обікрав громадянина Данії. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася наприкінці минулого тижня в кафе поблизу автовокзалу.

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55-річний данець зайшов у громадський заклад, аби перекусити. Зняв верхній одяг і повісив на стілець. Раніше судимий тернополянин, який перебував у кафе, скористався моментом і викрав куртку, в кишені якої був дорогий мобільний телефон.

Учора працівники Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками кримінальної поліції Головного управління затримали підозрюваного. Ним виявися раніше неодноразово судимий житель обласного центру. У зловмисника вилучили крадені речі. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка).