Поліція попереджає про наміри діяти більш радикально у разі подальших політичних провокацій в Тернополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управлінні поліції Олександр Богомол.

Він зазначив, що вже ідентифіковано осіб, які під час блокування 24 квітня представниками ВО «Свободи» міської ради, травмували двох депутатів.

«Встановлено, хто розпилював дратівливий газ в обличчя депутату, хто кинув яйцем в око другому депутату. Ці люди будуть притягнуті до відповідальності», – сказав Богомол.

При цьому зауважив, що рівень відповідальності залежатиме від того, чи матимуть претензії двоє депутатів за нанесені їм тілесні ушкодження.

«Якщо так – то це буде кримінальна відповідальність за хуліганство. Якщо ж такі дії трактуватимуть як дрібне хуліганство – тоді адмінвідповідальність», – розповів по можливе покарання нападників Богомол.

При цьому він запевнив, що організатор блокування ради, яке призвело до зриву сесії, теж нестиме відповідальність – за перешкоджання роботі депутатів за ст. 351 ККУ.

Також Богомол пообіцяв, що у разі повторення провокацій поліція буде діяти більш рішуче.

Читайте такожЗа фактом блокування Тернопільської міської ради та зриву сесії відкрито кримінальне провадження (фото, відео)

«Мною проведено зустріч з представниками політичних таборів, як починають клоунаду влаштовувати в місті, і попереджено, що поліція більше не буде чекати, поки кинуть яйцем одне одному в голову. Яйця будуть побиті в кишені, балончики будуть розпилені до події. А зеленка буде вилита на голову тим, хто її хоче використовувати. Цирк влаштовувати в Тернополі, щоб тільки можна було якусь земельку «підібрати», – це не смішно», – наголосив Богомол.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня представниками «Свободи» було зірвано сесію міської ради. При цьому було травмовано двох депутатів. За обидвоми фактами відкрито кримінальні провадження.

«Свободівці» блокували мерію, намагаючись не допустити потрапляння на сесію трьох екс-однопартійців, яких виключили з партії через те, що у березні вони не підтримали проект змін до Генплану.

Проти даного проекту виступали частина депутатів, архітектори, громадські активісти. Вони наголошували, що дані зміни не затверджували експертною радою, не виносилися на громадські обговорення і мають на меті лише намір узаконити земельні дерибани попередніх років та створити підвалини для чергових. До того ж, нагадували активісти, досі не завершено розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої підробки Генплану.

Наприкінці березня зміни до Генплану таки були прийняті.

Троє-екс-«свободівців» не мають наміру складати мандатів.