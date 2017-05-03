З Тернополя на передову вирушили 30 оперативників СБУ

З Тернополя в рамках ротації у зону АТО вирушили 30 оперативників СБУ. Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, вони нестимуть службу на територіях, які безпосередньо межують із окремими районами Луганської і Донецької областей, що контролюються бойовиками.

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Тернополяни братимуть участь у проведенні оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, протидіючи диверсійно-розвідувальним групам противника, знешкоджуючи їх пособників та інформаторів. Одним із пріоритетних завдань групи буде викриття і притягнення до відповідальності агентури ворожих спецслужб і терористичних організацій, а також вилучення з незаконного обігу зброї та засобів ураження.

Традиційно провести військових у район АТО прийшли члени їх сімей, друзі, колеги, педставники місцевої влади.

«Кожен із вас є добровольцем, який особисто виявив бажання вирушити у АТО. Я дякую за те, що ви зголосилися взяти на себе обов’язок захищати нашу державу на сході. Будьте впевнені, що ваша наполеглива і віддана праця там – це безпека і спокій наших родин тут. Тож бажаю провести успішну ротацію, будьте здоровими, і неушкодженими повертайтеся додому. Гідно виконуйте військовий обов’язок. Хай Бог вам помагає, а я молитимусь за всіх вас», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

На завершення владики Нестор і Теодор благословили бійців.