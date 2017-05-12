Тернопільщина отримала 15 тисяч кілограмів гуманітарного медичного вантажу

Тернопільщина отримала 15 тис. кг гуманітарного медичного вантажу. Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, зокрема отримано медичне обладнання, функціональні ліжка, меблі, інвалідні візки, інше обладнання для інвалідів, одяг та взуття.

Отриману допомогу передадуть соціальним та лікувальним закладам Тернополя та Шумського району.

Гуманітарний вантаж надійшов із Франції, Міжнародий центр впрoвaджeння прoгрaм ЮНЕСКО доставив його завдяки співпраці Тернопільської ОДА та Шумської РДА.

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«Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з Мiжнaрoдним цeнтром впрoвaджeння прoгрaм ЮНЕСКО. Матеріально-технічна база медичних закладів Тернопільщини поступово оновлюєтся, що в подальшому дає змогу покращити якість та доступ медичної допомоги населенню області. Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю як і з громадськими та благодійними організаціями, так і керівництвом області. Для медицини Тернопільщини спільними зусиллями ми зможемо зробити багато», – зазначив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.