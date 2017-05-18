У Тернополі в тролейбусі, присвяченому вишиванці, сьогодні пасажирів розважатимуть піснями та поезією

Як повідомили УНІАН організатори дійства, у тематичному тролейбусі «Україно моя вишивана» з нагоди Дня вишиванки звучатиме жива музика у виконанні студентів факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету.

Студенти виконуватимуть пісні про українську вишиванку, а студенти-філологи читатимуть вірші та розповідатимуть легенди по вишиванку.

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Тематичний тролейбус курсуватиму сьогодні за маршрутом №11.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі в рамках проекту «Тролейбус щастя» облаштовано декілька тематичних тролейбусів, зокрема, приурочені Дню закоханих, сплаті податків, українській вишиванці, туристичним принадам Тернопілля.

Їх салони містять фото та цікаву інформацію на конкретну тему.

Тематичні тролейбуси оформляють студенти педуніверситету в рамках спільного проекту вишу та КП «Тернопільелектротранс».