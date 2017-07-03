На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох водіїв.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, аварія сталася учора 2 липня близько 16.15 на автодорозі «Стрий - Тернопіль».

В смт. Козова зіткнулися легкові автомобілі «Рено Логан» та «Нісан Примстар».

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Внаслідок дорожньо-транспортної події водіїв обох автомобілів з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано до Козівської центральної районної лікарні.

Для деблокування одного з водіїв залучався черговий караул ДПРЧ-18 Управління. За допомогою спеціального обладнання рятувальники вивільнили потерпілу, жінку 1983 р.н. з понівеченого транспортного засобу та передали працівникам швидкої медичної допомоги, а також провели комплекс заходів, спрямованих на запобігання займання пального, пролитого на проїжджу частину внаслідок зіткнення автомобілів.