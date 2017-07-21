Аграріям Тернопільщини у 2016 році з Держбюджету відшкодовано 17,2 мільйонів гривень відсотків за кредити у комерційних банках

На Тернопільщині аграріям області у 2016 році з Державного бюджету відшкодовано 17,2 млн грн відсотків за користування кредитами комерційних банків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це учора під час візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на ПАП «Іванівське» розповів голова ТОДА Степан Барна.

«Минулоріч Тернопільщина увійшла в десятку кращих областей України за динамікою зростання у кількох напрямах. Зокрема, за обсягом виробництва валової продукції сільського господарства ми посідали 8 місце. З боку обласної адміністрації ми зробимо все можливо, щоб цей показник тільки покращувався. Ми пишаємося, що у нашому краї є відповідальні підприємці, які уміло обробляють землю та виробляють якісну продукцію», – зазначив Барна.

Гройсман зауважив, що саме з Тернопільщини 30 років тому розпочався Всеукраїнський фермерський рух, і зараз уряд планує у бюджеті на 2018 рік на підтримку фермерства виділити 1 млрд грн.

«Аграрії сьогодні формують майже 17% ВВП країни. Завдяки застосуванню новітніх технологій та правильному господарюванню на українській землі є можливість отримати рекордні врожаї належної якості. Ми входимо в десятку кращих експортерів світу соняшникової олії, кукурудзи, пшениці. Це означає тільки те, що ми маємо інвестувати в розвиток українського фермерства на селі. Наше завдання – підтримувати невеликі села, які мають стати основою нашої економіки», – сказав Гройсман.

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За словами керівника ПАП «Іванівське» Антона Білика, цього року очікуються високі врожаї пшениці, ріпаку, цукрового буряка.

«Наші поля не соромно показати і Прем’єр-міністру. Ми зараз збираємо 51 центнер гороху, 48-49 центнерів ріпаку і готуємося до збирання пшениці. Пшениця зараз дозріває приблизно на 90-95 центнерів. Обробляємо 4,5 тис. га землі. І робимо це добре та якісно. Працюємо також механічним способом. У нас є хороша техніка, яка працює на полях. Поля у нас чисті, бо вже обробляються роками і тому бур’янів немає», - зазначив аграрій.