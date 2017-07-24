На Тернопільщині у вихідні внаслідок аварій госпіталізовано двох мотоциклістів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема у Копичинцях 22 липня не розминулися Skoda Octavia та мотоцикл Mustang.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій іномарки повертав ліворуч, з'їжджаючи з головної дороги на подвір'я. В цей момент мотоцикліст, що рухався за ним, намагався здійснити обгін. Проте не встиг і врізався в автомобіль.

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В результаті ДТП 19-річного мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом правого плеча й коліна госпіталізували в хірургічне відділення. Травми отримав й кермувальник Skoda Octavia.

Ще одну аварію зареєстрували працівники Підволочиського відділу поліції у суботу близько 7:30. Водій мотоциклу Kawasaki не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.