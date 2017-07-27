На Тернопільщині створять 3D-моделі 30 замків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Ради туристичних міст та регіонів, яке проходить у Збаразькому замку на Тернопільщині, повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, спеціально для цих цілей було закуплено 3d-принтер.

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Як приклад він продемонстрував уже виготовлений макет замку у Кременці на горі Бона, від якого лишилася лише частина мурів.

«Ми хочемо показати, як сотні років тому виглядали пам’ятки, які дійшли до наших днів. Частково вони зруйновані, тож туристи зможуть побачити, як виглядав замок повністю», – зазначив Барна.

За його словами, після виготовлення моделей їх нададуть музеям області.