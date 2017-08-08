Вкладникам фінансової піраміди "Хелікс" завдали 45 мільйонів гривень збитків

Загальна сума збитків, спричинена ошуканим вкладникам фінансової піраміди "Хелікс", сягнула майже 45 млн грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на даний час до поліцейських у якості потерпілих звернулися більше 500 осіб. Переважно це жителі Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей, міста Києва. Серед заявників є й громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики.

Читайте такожПравоохоронці пред’явили підозру в причетності до шахрайства з фінансовою пірамідою "Хелікс" ще шістьом особам

Будь-якого добровільного відшкодування коштів потерпілим, про яке запевняли організатори фінансової піраміди, так і не відбулося.

У рамках міжнародного співробітництва слідче управління ГУНП в Тернопільській області надіслало правоохоронним органам Великобританії запит про міжнародну правову допомогу для отримання інформації про іноземну компанію "HelixCapital Investments Ltd", яка, зі слів підозрюваних, залучала кошти інвесторів.

Всі четверо підозрюваних, внісши заставу розміром майже 9 млн грн, виконують обов’язки, покладені на них судом та не покидають місця проживання без дозволу слідчого та суду.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди "Хелікс".

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. 4 грудня Тернопільський міськрайсуд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн – для співорганізаторів.

6 грудня директора ТОВ "Хелікс кепітал" випустили під заставу 5 млн грн, 9 грудня відпустили ще одного з організаторів за 2,5 млн грн, 12 грудня – третього підозрюваного за 1 млн грн.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Читайте такожДо правоохоронців Тернопільщини звернулися уже 500 осіб, які загалом у фінансовій піраміді "Хелікс Кепітал" втратили 30 млн грн

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 млн американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже 500 тис. грн.