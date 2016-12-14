Третій підозрюваний у створення фінансової піраміди вийшов з-під варти, внісши заставу 1 млн грн

Про це УНІАН повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Усім трьом підозрюваним одягнули електронні браслети, правоохоронці відстежують їх місцеперебування.

Тим часом розмір збитків, завданих фінансовою пірамідою, уже зріс до 14 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн – –для співорганізаторів.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

6 грудня директора ТОВ «Хелікс кепітал» випустили під заставу 5 млн грн, 9 грудня відпустили ще одного з організаторів за 2,5 млн грн.