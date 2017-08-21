На Тернопільщині відбулося свято Сидорівського замку (фото)

На Тернопільщині відбулося свято замку родини Калиновських в Сидорові Гусятинського району. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, святкування розпочали на пагорбі старовинного «замку-корабля» молитвою та окропленням святою водою.

Для присутніх виступив оркестр Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, місцеві ансамблі та вокалісти з різних куточків України, гурт «Світозари» та гуморист Гриц Драпак.

Про унікальність замків Тернопільщини та її культурну спадщину під час виступу зазначив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

«Доки проводяться подібні заходи, доти всі знатимуть, що Україна – це непереможна нація і народ, який завжди буде боротися за свою незалежність. Пройшли століття, проте володіння польських панів Калиновських залишились, як і праця людей, руками яких зведено цей замок. Таких замків як Сидорівський, Тернопільська область налічує 34, що становить третину усіх замків України. Важливо розуміти, що замок – це не просто камінь та споруда, це прекрасна можливість розвивати готельно-ресторанну справу. Тому невдовзі Сидорів може стати відомим на всю Україну та світ», – сказав Юрик.

Для дорослих і дітей на святі організували культурно-мистецькі та спортивні дійства. Усі охочі спробували обмолочувати зернові культури автентичним знаряддям, а також долучилися до майстер-класу майстерні гончарів та майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки.

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