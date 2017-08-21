На Тернопільщині відбулося свято Сидорівського замку (фото)

15:26, 21 серпня 2017
Тернопіль
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Для дорослих і дітей на святі організували культурно-мистецькі та спортивні дійства. 

Фото прес-служби ТОДА

На Тернопільщині відбулося свято замку родини Калиновських в Сидорові Гусятинського району. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, святкування розпочали на пагорбі старовинного «замку-корабля» молитвою та окропленням святою водою.

Фото прес-служби ТОДА

Для присутніх виступив оркестр Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, місцеві ансамблі та вокалісти з різних куточків України, гурт «Світозари» та гуморист Гриц Драпак.

Про унікальність замків Тернопільщини та її культурну спадщину під час виступу зазначив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

Фото прес-служби ТОДА

«Доки проводяться подібні заходи, доти всі знатимуть, що Україна – це непереможна нація і народ, який завжди буде боротися за свою незалежність. Пройшли століття, проте володіння польських панів Калиновських залишились, як і праця людей, руками яких зведено цей замок. Таких замків як Сидорівський, Тернопільська область налічує 34, що становить третину усіх замків України. Важливо розуміти, що замок – це не просто камінь та споруда, це прекрасна можливість розвивати  готельно-ресторанну справу. Тому невдовзі Сидорів може стати відомим на всю Україну та світ», – сказав Юрик.

Фото прес-служби ТОДА

Для дорослих і дітей на святі організували культурно-мистецькі та спортивні дійства. Усі охочі спробували обмолочувати зернові культури автентичним знаряддям, а також долучилися до майстер-класу майстерні гончарів та майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки.

Свою вправність та силу продемонстрував козацький курінь.

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #новини Тернопільщини#свято Сидорівського замку