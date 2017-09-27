Шахрай видурив у 22-річної тернополянки дорогий мобільний телефон.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, мешканка обласного центру продавала на інтернет-сайті «OLX» телефон «Samsung С8+».

До неї зателефонував покупець і попросив реквізити для оплати.

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Отримавши смс про зарахування 26 тис. грн, дівчина передала автобусом у Хмельницький телефон, як домовилася по телефону з покупцем.

Лише після того попрямувала до банкомату, де й з’ясувала, що коштів не отримувала.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.