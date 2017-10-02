На Тернопільщині у Зарваниці відбулася Всеукраїнська проща освітян (фото)

У Марійському духовному центрі у Зарваниці у вихідні відбулася Всеукраїнська проща освітян, приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у прощі взяли освітяни з Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, представники обласної та районної влади.

«Мені дуже приємно говорити про День працівників освіти у Зарваниці тому, що ми маємо добрі підсумки року. Те, що тернопільська освіта зайняла друге місце в Україні за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання – це найкраща оцінка з точки зору роботи вчителя. Також нам важлива і духовна складова виховання вчителів, а проща освітян – це найкращий приклад духовного виховання. Сподіваюся, що з Божою допомогою у вчителів буде міцне здоров’я і добробут у сім’ї», – сказав під час виступу на прощі голова ТОДА Степан Барна.

Начальник управління освіти й науки Тернопільської ОДА Ольга Хома зазначила, що проща покликана зокрема і згуртувати освітян.

«Сьогодні вчитель є надзвичайно важливим, бо освітні реформи, які нас очікують, залежать лише від вчителя, педагогічного працівника. Сьогодні молимося не лише за спокій в Україні, а й за хороший результат реформування освіти, щоб за декілька років ми могли сказати, що досягли значного успіху, який демонструє розвиток і сучасність освіти», – сказала Хома.

Привітав усіх прочан з професійним святом єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Теодор Мартинюк.

«Сьогодні у божественній літургії ми молилися за всіх освітян. Господь дарував покликання педагогам, вчителям – вчителям мудрості, надії, віри і любові. Ось це є найвище покликання вчителя. Ми молимося, щоб Господь молитвами Пресвятої Богородиці збагатив чеснотами ваше серце, уста і розум так багато і могутньо, щоб ділитися ними зі своїми учнями», – сказав єпископ.