На Тернопільщині у листопаді введуть в експлуатацію казарму відновленої військової частини у Теребовлі. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це підчас огляду ремонту на даному об’єкті повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він наголосив, що військова частина в Теребовлі має стати першою військовою частиною, відбудованою за 26 років незалежності України.

Наразі там здійснюється капітальний ремонт та переобладнання казарми в казарму покращеного типу, облаштовується контрольно-пропускний пункт, завершуються роботи з відновлення котельні. Одночасно проводиться відновлення огорожі військового містечка, для цього необхідно ще 700 м сітки та дроту для кріплення.

Триває підготовка відкритого майданчика на території частини для розміщення озброєння та техніки.

Казарму планують здати вже у листопаді.

«У казармі будуть дислокуватися військовослужбовці 44-ої артилерійської бригади. Щонайменше плануємо розмістити тут в межах 200 осіб, і це вже буде певним поштовхом для відновлення військової частини в майбутньому. Станом на цей момент проведено роботи в частині реконструкції самої казарми, котельні, КПП. Плануємо також відбудувати їдальню. Утім, на даний час кошти на це ще не виділені. Але повноцінно забезпечено фінансування ремонту котельні та казарми», – повідомив Барна.

Водночас очільник області наголосив, що, незважаючи на масштабність робіт, наразі темпами їх виконання він незадоволений.

«З цього приводу будемо розмовляти з Міністерством оборони України. Я хотів би, щоб, як мінімум, уже наступного року ми не тільки забезпечили перебування військовослужбовців на території цієї частини, а й забезпечили її повноцінне функціонування з окультуренням територій, облаштуванням майданчиків та ангарів для розміщення техніки. Гадаю, що спільними зусиллями нам це вдасться реалізувати», – сподівається Барна.