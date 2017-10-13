На Тернопільщині загинув 17-річний юнак. Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, трагедія сталася на одному з незавершених будівництв у Кременці.

Правоохоронці на місці події з’ясували, що 17-річний студент місцевого училища провалився у вентиляційну шахту з 9 поверху недобудованої багатоповерхівки. Від отриманих травм юнак загинув.

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Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі деталі трагедії, тривають слідчі дії.

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