На Тернопільщині загинув 17-річний юнак
21:42, 13 жовтня 2017Тернопіль
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17-річний студент місцевого училища провалився у вентиляційну шахту.
Від отриманих травм юнак загинув / youtube.com
На Тернопільщині загинув 17-річний юнак. Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, трагедія сталася на одному з незавершених будівництв у Кременці.
Правоохоронці на місці події з’ясували, що 17-річний студент місцевого училища провалився у вентиляційну шахту з 9 поверху недобудованої багатоповерхівки. Від отриманих травм юнак загинув.
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Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі деталі трагедії, тривають слідчі дії.
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