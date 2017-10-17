Шахрай за допомогою оголошення в інтернеті видурив у мешканця Тернопільщини 16 тисяч гривень

Шахрай з допомогою оголошення в інтернеті видурив у мешканця Тернопільщини 16 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель Чорткова хотів придбати автомобіль.

Його зацікавило оголошення на сайті OLX про продаж Renault. Продавець, з яким він зв’язався, переконав його перевести 16 тис. грн завдатку, аби автомобіль уже не показувати іншому покупцеві.

Та після того, як чоловік перевів кошти, телефон перестав відповідати. А оголошення зняли із сайту.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.