Шахрай за допомогою оголошення в інтернеті видурив у мешканця Тернопільщини 16 тисяч гривень

15:48, 17 жовтня 2017
Тернопіль
93 0

"Продавець" переконав чоловіка переказати 16 тис. грн завдатку, аби автомобіль уже не показувати іншому покупцеві.

Фото Mors.in.ua

Шахрай з допомогою оголошення в інтернеті видурив у мешканця Тернопільщини 16 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель Чорткова хотів придбати автомобіль.

Його зацікавило оголошення на сайті OLX про продаж Renault. Продавець, з яким він зв’язався, переконав його перевести 16 тис. грн завдатку, аби автомобіль уже не показувати іншому покупцеві.

Та після того, як чоловік перевів кошти, телефон перестав відповідати. А оголошення зняли із сайту.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #новини Тернопільщини#шахраї на Тернопільщині