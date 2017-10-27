За темпами росту зарплати Тернопільщина посіла перше місце в Україні

За темпами росту зарплати Тернопільська область посіла перше місце в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії ОДА повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що порівняно з минулим роком середня зарплата в області зросла майже на 49%.

«Тернопільщина за темпами її росту посідає перше місце в Україні. Зростання демонструє й реальна зарплата, яка цього року збільшилася майже на 30%. А це – третє місце в державі. Ми розуміємо, що в області немає величезних підприємств, але той приріст, який сьогодні демонструє реальний сектор економіки, бізнес, дає надію на те, що ми зможемо ще краще підтягнути відповідні показники як і по середній заробітній платі, так і по наповненні місцевих бюджетів», – зауважив Барна.

Він також відзначив ріст економіки в реальному секторі. Зокрема, в промисловій сфері, за інформацією Головного управління статистики у Тернопільській області, за 9 місяців зафіксовано зростання на 3,9%, сільське господарство і виробництво дало приріст на 0,2%, будівельна галузь – 4,5%.

«Капітальні інвестиції зросли на 64%, а це майже 2,8 млрд грн порівняно з минулим роком. Власне, це свідчення, що бізнес має можливість інвестувати в реальний сектор економіки області та створювати нові робочі місця, має можливість розвиватися. Адже згідно із щорічною оцінкою ділового клімату за 2016-17 рік Тернопільщина ввійшла до п’ятірки областей з найкращим бізнес-кліматом та високим рівнем довіри до влади. Як результат, на Тернопільщині зареєстровано понад 4 тис. нових суб’єктів господарювання, якими створено більше 6 тис. робочих місць, що на півтори тисячі більше, ніж торік», – розповів Барна.

Принагідно очільник Тернопільщини наголосив і на важливості спрощення доступу бізнесу до державних закупівель.

«На сьогодні понад 2,5 тисячі представників місцевого бізнесу області взяли участь у закупівлях та у понад 17 тисячах тендерів і підписали договорів на загальну суму 5,4 млрд. грн. Загалом, за період користування системою ProZorro у Тернопільській області проведено понад 19 тисяч закупівель на загальну оціночну вартість 9,5 млрд. грн. Лише державними установами області завдяки цій системі вдалося зекономити понад 281 млн. грн. Ця динаміка говорить про те, що область має усі шанси бути одним із лідерів в Україні по системі ProZorro. Наразі ж ми займаємо третю позицію», – повідомив Барна.