На Тернопільщині покупець розплатився за телефон фальшивими 300 доларами
17:52, 30 жовтня 2017Тернопіль
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За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Ілюстрація / REUTERS
На Тернопільщині покупець розплатився за телефон фальшивими 300 доларами. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель Волочиська продавав «Айфон 6+» на сайті «ОLХ». Покупець знайшовся в Тернополі.
Оскільки чоловік часто навідувався до обласного центру, домовився з покупцем зустрітися при в’їзді до міста.
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Учора 29 жовтня він привіз товар на зупинку поблизу тернопільського аеропорту, де й продав його за 300 доларів.
Однак коли прийшов в обмінний пункт, виявилося, що гроші фальшиві.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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