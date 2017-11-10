На Тернопільщині внаслідок ДТП одна особа загинула, ще 5 травмовано. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 9 листопада о 15.52 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Дзвиняч Заліщицького району трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місці події рятувальники встановили, що водій автомобіля «Renault Master», не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення із «ГАЗ-53».

Бійці ДСНС виконали заходи, спрямовані на недопущення подальшого займання транспортних засобів, а також, за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості, одна особа загинула.