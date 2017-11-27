На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 5 осіб
12:09, 27 листопада 2017Тернопіль
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За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де спричинив зіткнення.
За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу / фото volynnews.com
На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 5 осіб. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора 26 листопада на автодорозі Тернопіль-Ланівці поблизу села Синява Збаразького району. Зіткнулися ВАЗ-21099 та "Славута".
За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де спричинив зіткнення.
До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водій та четверо пасажирів з «Славути».
За даним фактом проводиться розслідування.
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