На Тернопільщині до підозрюваного у вбивстві неповнолітнього застосували амністію за інший скоєний ним раніше злочин

На Тернопільщині до неповнолітнього, якого підозрюють у вбивстві, застосували амністію за інший злочин, скоєний ним раніше. Як повідомили УНІАН в прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області, вироком Збаразького районного суду Тернопільської області від 8 грудня 2017 року неповнолітнього визнано винуватим за ч.1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортного засобу) та засуджено до 8,5 тис. грн. штрафу. На прохання обвинуваченого до нього застосовано Закон України “Про амністію у 2016 році” та звільнено від відбуття покарання.

Відповідно до матеріалів справи, на початку квітня 2017 року неповнолітній побачив пізно ввечері на вулиці с. Дзвиняч Збаразького району припаркований біля будинку автомобіль ВАЗ-21063. Побачивши, що власник залишив ключі у замку запалювання, хлопець сів за кермо, ввімкнув двигун та поїхав у центр села. Дорогою неповнолітній не справився з керуванням, автомобіль занесло у кювет і транспортний засіб зазнав пошкоджень у розмірі понад 21 тис. грн.

Підсудний повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та повністю відшкодував потерпілому заподіяну шкоду, що істотно вплинуло на призначення покарання. Тому суд застосував до нього ст. 69 КК України і призначив йому покарання нижче від найнижчої межі, встановлене санкцією ч.1 ст. 286 КК України, а саме призначив штраф у розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8,5 тис. грн.

Зважаючи на письмову заяву неповнолітнього обвинуваченого, суд застосував до нього Закон України “Про амністію у 2016 році” та звільнив від відбування покарання.

Даний вирок може бути оскаржений в апеляційному суді Тернопільської області протягом 30 днів із дня його проголошення.

Водночас в Апеляційному суді зазначили, що органами досудового слідства неповнолітньому також пред'явлено обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч.1 ст. 115 КК України - вбивство 17-річної дівчини, що сталось 26 червня 2017 року у м. Вишнівець Збаразького району.