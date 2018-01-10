У Тернополі з наступного тижня у маршрутках пасажирів почнуть перевіряти контролери. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, таке рішення було прийнято сьогодні керівництвом міста внаслідок страйку водіїв.

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У мерії переконують, що контролери перевірятимуть наявність проїзних квитків та документів на проїзд у пасажирів, що полегшить роботу водіям. Хоча наявність контролерів в першу чергу змусить пасажирів вимагати квитки, які раніше водії систематично не видавали.

Хто виплачуватиме зарплату контролерам і в чиєму підпорядкування вони працюватимуть у мерії не повідомили.

Натомість в прес-службі міськради застерегли, що осіб, які не матимуть квитків, будуть штрафувати у 20-ти кратному розмірі проїзду.

Також під час зустрічі керівництва міста та перевізників було домовлено про зміну нарахування зарплат водіям.

«Перевізники повинні переходити на інший режим роботи, зокрема розраховувати зарплату водіям за год/км, що стимулюватиме їх відпрацьовувати весь графік. Також буде доставлено у тестовому режимі додаткові зчитувачі оплати проїзду», – повідомив міський голова Сергій Надал.

Як повідомляв УНІАН, з 2 січня у Тернополі впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті.

При цьому під час втілення задуму почало виникати чимало проблем, про які його ініціатори чому не подумали і які можна було б виявити під час тестування системи. Зокрема, пенсіонери, яким видали пільгову картку, через те, що вона не поповнюється коштами, змушені їздити в маршрутках за готівку, тобто на гривню дорожче. У багатьох людей валідатори з картки зняли суму більшу за вартість проїзду, при цьому ці кошти не компенсовують. Як наслідок запроваджена система викликала невдоволення як в пасажирів, так і водіїв.

Сьогодні на знак протесту проти запровадженої системи водії організували страйк, через що вранці на маршрути не вийшло більшість маршруток.