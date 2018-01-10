У Тернополі водії маршруток влаштували страйк, масово не вийшовши на рейси. Як передає кореспондент УНІАН, як наслідок чимало людей сьогодні спізнилося на роботу та навчання.

Влада міста у заяві, розміщеній на офіційному сайті міськради, засудила дії перевізників і висловила переконання, що зумовлений він намаганням приховати реальну кількість пасажирів.

«Водії приватних маршруток організовували страйк через запровадження у Тернополі європейської моделі функціонування громадського транспорту. Їх не влаштовує, що після запровадження електронної системи оплати за проїзд, вони позбавлені можливості «працювати» з готівкою. Адже після повноцінного введення електронної системи оплати за проїзд стане точно відомо, скільки людей з пільгами скористалися громадським транспортом і скільки за це коштів повинна відшкодувати міська рада перевізникам», – йдеться в заяві.

В ній також казано, що з часу впровадження електронної системи водії вже робили спроби видавати пасажирам інші квитки, аніж ті, які друкуються через електронну систему (валідатор).

«Таким чином вони не проводили оплату через електронну систему, через що міська рада вже звернулася у контролюючі служби та правоохоронні органи, щоб перевірити діяльність усіх перевізників міста. Окрім того, водії вимагають підвищення вартості проїзду для всіх пасажирів до 6 грн. Тернопільська міська рада категорично виступає проти страйку, який може призвести до накладання на перевізників штрафних санкцій і аж до розірвання з ними угод», – застерегли в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, запровадження електронної системи в громадському транспорті виявилося не повністю продуманим, неналежно підготовленим і вже спричинило численні конфлікти між водіями та пасажирами, а також обурення людей, в який валідатори періодично знімають з картки значно більші суми, ніж тариф проїзду.

Тим часом влада міста в жодний спосіб не реагує на ці проблеми, лише сьогодні обмежившись появою заяви щодо страйку.