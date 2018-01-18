Дочці загиблого в АТО жителя Тернопільщини указом президента призначено стипендію

Доньці загиблого в АТО тернополянина Віктора Гурняка указом президента Петра Порошенка призначено стипендію.

Як повідомили УНАІН в прес-службі облдержадміністрації, Кабінет міністрів схвалив проект указу президента "Про призначення стипендій дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", підготовлений Держкомтелерадіо.

Зокрема стипендію призначено Юстині Гурняк, 2012 року народження, доньці журналіста Віктора Гурняка, який свого часу працював фотокореспондентом УНІАН.

Довідка УНІАН. Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області. Його було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Правозахисна ініціатива «Євромайдан SOS» проголосила його лауреатом у номінації «Людина світла». Він отримав звання «Почесний громадянин міста Тернопіль» (2015), а також нагороджений орденом «Народний Герой України» (посмертно).

Гурняк і в АТО продовжував активну журналістську діяльність. Його фотороботи були представлені на виставках у Польщі, Естонії та Німеччині. Зокрема, фотовиставку Гурняка з майже півсотні світлин із лінії фронту і визволених та окупованих міст зі сходу України «Донбас: війна та мир» відкрили 10 грудня 2014 року в Європарламенті. З 16 по 31 січня 2015 року в Українському Національному Музеї в Чикаго (США) тривала фотовиставка авторських робіт «Віктор Гурняк: дорога з Майдану».