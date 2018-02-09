На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 43-річного чоловіка, якого збив автомобіль
На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 43-річного чоловіка, якого збив автомобіль.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора 8 лютого на автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів в селі Новостав Шумського району.
Близько 19 год водій автомобіля "Volkswagen Transporter" виїхав на смугу зустрічного руху та збив пішохода, який йшов узбіччям дороги на зустріч автомобілю.
Із закритою черепно-мозковою травмою, з підозрою на перелом основи черепа та закритим переломом гомілки потерпілого доставили в реанімаційне відділення Шумської лікарні.
В обох учасників автопригоди взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство за ст. 286 ч. 2 ККУ.