Із закритою черепно-мозковою травмою, з підозрою на перелом основи черепа та закритим переломом гомілки потерпілого доставили в реанімаційне відділення Шумської лікарні.

На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 43-річного чоловіка, якого збив автомобіль.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора 8 лютого на автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів в селі Новостав Шумського району.

Близько 19 год водій автомобіля "Volkswagen Transporter" виїхав на смугу зустрічного руху та збив пішохода, який йшов узбіччям дороги на зустріч автомобілю.

Із закритою черепно-мозковою травмою, з підозрою на перелом основи черепа та закритим переломом гомілки потерпілого доставили в реанімаційне відділення Шумської лікарні.

В обох учасників автопригоди взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство за ст. 286 ч. 2 ККУ.