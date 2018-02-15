У Тернополі внаслідок пожежі у міській дитячій лікарні рятувальники евакуювали 31 дитину та 60 дорослих (фото)

Внаслідок пожежі травмувалася працівниця архіву медичного закладу.

У Тернополі внаслідок пожежі у міській дитячій лікарні рятувальники евакуювали 31 дитину та 60 дорослих.

Читайте такожНа Тернопільщині майже годину гасили пожежу в фельдшерсько-акушерському пункті

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,14 лютого о 18.15 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС в області надійшло повідомлення про дим з підвалу Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, розташованої по вул. Клінічній. На місце події було направлено 7 одиниць спеціальної пожежної техніки та 32 чоловіка особового складу.

Вогнеборці встановили, що загорання виникло в підвальному приміщені одного із корпусів лікувального закладу, горіли матеріли в архівному приміщенні, орієнтовна площа пожежі склала 30 м кв.

В наслідок значного задимлення приміщень існувала загроза отруєння продуктами горіння пацієнтів та обслуговуючого персоналу лікувального закладу. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення паралельно з ліквідацією загорання провести евакуацію людей з будівлі.

За допомогою спецзасобів пожежники врятували 18 осіб, з них 17 дітей та 1 медичного працівника, яка постраждала внаслідок пожежі. Вивили на свіже повітря 31 дитину та 60 дорослих. Крім цього до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, персоналом лікарні організовано евакуацію в не задимлені приміщення 107 дітей.

Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів о 18.45 пожежу локалізували, а в 19.30 – повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі травмувалася працівниця архіву 1951 року народження. Її з опіками пальців та ознаками отруєння чадним газом госпіталізували.

Причини та матеріальні збитки встановлюються.