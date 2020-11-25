У Стамбулі стало тихіше, але так само цікаво: нові антикоронавірусні обмеження майже не торкнуться туристів

Відпочивати в турецькому мегаполісі цікаво, як і раніше. Нові обмеження, запроваджені турецькою владою для боротьби з коронавірусом, зробили місто навіть ще більш безпечним і спокійним. Туристи можуть і надалі насолоджуватись відпочинком у Стамбулі. Відповідаємо на всі важливі питання щодо нових правил.

На важливі питання, які виникають у туристів під час подорожі до Туреччини в умовах нових карантинних обмежень, УНІАН.Туризм відповів керівник напрямків Туреччини і Тунісу туроператора Join UP! Євген Романчук.

Що означає «комендантська година після 20:00»? За перебування на вулиці мене арештують?

Ні, прогулятися вечірнім Стамбулом так само можливо. У Туреччині справді введено комендантську годину – після 20:00 громадянам країни заборонено виходити на вулиці. Також діють вікові обмеження на прогулянки протягом дня. Однак все це стосується саме громадян цієї країни. Щодо туристів, то вони можуть пересуватись містом і після 20:00. З собою необхідно мати паспорт та ваучер на готель.

Навіщо виходити ввечері, якщо всі ресторани зачинені?

Скажемо відверто: зачинено не все. Ресторани при готелях працюють, як і раніше, без обмежень. Заклади в місті також не зачиняються, але доставляють замовлення. Таким чином, всі мають вибір провести вечір в ресторані чи кафе одного з безлічі готелів, або замовити улюблені страви в звичайному ресторані та повечеряти в номері готелю. Однак залишатись у номері не є обов’язковою умовою.

А транспорт після 20:00 працюватиме?

Так, транспорт продовжує роботу навіть під час комендантської години. Можна як пересуватися містом, так і дістатися до аеропорту, коли це потрібно. Однак важливо мати з собою паспорт та ваучер готелю, або квиток на літак, якщо вже прямуєте до аеропорту.

ЗМІ писали, що музеї зачинені, а екскурсії під забороною, це справді так?

Більшість музеїв та екскурсій протягом дня працюють, як і раніше. Кілька місць, що базуються в підвальних приміщеннях із недостатньою вентиляцією, наразі зачинені. Також не працює Цистерна Базиліка. Не вдасться ввечері прогулятись Босфором, але вдень такі подорожі чекають на туристів, як і раніше. Слід додати, що зважаючи на пору року, більшість екскурсій і так є набагато приємнішою протягом світлового дня. А вечір куди приємніше залишити для затишної вечері в приємній компанії.

Взагалі, туди безпечно їхати?

Турецька влада дуже ретельно дбає про безпеку. Комендантська година – лише один елемент у комплексі дій. Готелі та ресторани дбають про санітарний стан, на вулицях обов’язково носити маски, в транспорті та публічних місцях діють вимоги соціального дистанціювання, а курити в громадських місцях заборонено. Разом із тим, влада намагається зробити все, щоб туристи не відчували проблем із подорожжю: ПЛР-тестування, як і раніше, не є вимогою в’їзду, проводиться тільки у разі симптомів ГРВІ під час проходження паспортного контролю.

Тож у Стамбулі нічого не змінилось?

Ні, зрозуміло, що карантин працює, а після 20:00 ви не зустрінете звичайних натовпів на вулицях. Але можна точно сказати, що місто, як і раніше, залишається привабливим напрямком для туристів, а можливість відвідати історичні місця, торговельні центри, ресторани, прогулятись містом, чи покататись на катері Босфором залишається. Крім того, вечірній Стамбул без багатьох людей та завантаженого трафіку – це цікавий досвід, який справді вартий подорожі.

Чому варто їхати в Стамбул саме зараз?

Стамбул – один з небагатьох напрямків, що відкрити для українців зараз. Подорож до Стамбула – чудовий спосіб перезавантажитись, змінити обстановку, розслабитись та надихнутись на нові звершення.

Це велике місто з тисячолітньою історією. Тут є на що подивитись попри будь-які обмеження. Стамбул став тихіше, але не менш цікавим: ресторани, музеї, екскурсії працюють. Потрібно лише спланувати свій час.

Прогулятись багатомільйонним містом у той момент, коли воно не завантажене натовпами – унікальний шанс, яким варто скористатись. Стамбул – кожного разу неповторний, але наразі він справді не такий, як завжди. І це слід відчути власноруч.

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Ідеї, як провести незабутній уїк-енд у Стамбулі, шукайте в нашому попередньому матеріалі.

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