Марина Григоренко

Рік тому, напередодні 8 березня, ми з подругою сиділи в затишній кав'ярні в модному районі німецького Дортмунда, попиваючи Prosecco. Ми з легким нальотом феміністичного пафосу раділи, що жінки в сучасному світі можуть самостійно дозволити собі подібні поїздки на уїк-енд, і вже планували наступні подорожі. Тоді в Німеччині, яка практично весь останній рік час від часу живе в умовах жорсткого локдауну, ще ніщо не віщувало біди. Здавалося, що завжди обережні німці взагалі не сприймають «китайський» вірус як серйозну загрозу – ніяких масок, санітайзерів, дистанції. Ми навіть тоді встигли заскочити на 10-тисячний музичний концерт. Ну а 9 березня я ступила на українську землю, і за кілька днів країни Європи одна за одною почали «закриватися» від зовнішнього світу.

Рік тому через початок пандемії коронавірусу світ завмер, максимально обмеживши наші можливості вільно подорожувати

Мені, як і більшості українців, вже розбалуваних бюджетними польотами в Європу по безвізу, знадобилося кілька місяців, щоб пройти всі «П'ять стадій прийняття неминучого» – що ми ще не скоро зможемо вільно і, головне, бюджетно подорожувати туди, куди ми дійсно хочемо.

Усвідомивши, що традиційні для українських туристів європейські напрямки залишаться закритими не те що на літо 2020, але і в різдвяний період і, цілком ймовірно, в 2021 році, найвідчайдушніші мандрівники, які просто не можуть всидіти довго вдома, почали шукати альтернативи.

Хтось вирішив обмежитися відпочинком в Україні, озброївшись хештегом «Мандруй Україною». Здається, за минулий рік я побувала в рекордній для себе кількості українських міст. Десь сподобалося більше, десь менше. Але, при всій любові до української природи, зрозуміло було одне: на більшості українських локацій, з цілого ряду причин, відпочивати довше кількох днів стає нудно. Та й ціни на якісний український відпочинок часто невиправдано високі.

Не те, щоб я такий вже розбалуваний турист, якому тільки й подавай закордонний відпочинок. Але мені, як активному мандрівникові, завжди був важливий баланс – короткі поїздки по Україні, уїк-енди за кордоном і раз на рік одна велика європейська подорож, що охоплює кілька країн протягом двох-трьох тижнів, коли ти змінюєш одне місто за іншим за власною програмою. Останнє допомагало повністю змінити «картинку» і перезавантажитися після року інтенсивної роботи. Це була та пригода, заради якої варто було працювати цілий рік.

Кульмінацією для мене стали триденні візити в українську» «Перлину біля моря» Одесу і турецький Стамбул з інтервалом в кілька днів восени 2020 року. Як цінитель відпочинку в Західній Європі, обидва напрямки я досить довго ігнорувала, але, як то кажуть, коронавірус «вирішує». І тут я нарешті зрозуміла, чому так довго уникала Одесу, і що жарти про те, що дешевше відпочити в Туреччині – чиста правда. Обидві поїздки обійшлися мені приблизно в одну суму, ось тільки турецький сервіс в рази вигравав у нахабного одеського.

Тому не дивно, що і без того популярна серед українців Туреччина, в сезоні 2020-2021 стала найпопулярнішим туристичним напрямкам для наших туристів, і, цілком ймовірно, таким і залишиться в найближчому майбутньому.

Також з популярних туристичних напрямків серед українців минулого року опинився звичний Єгипет, ОАЕ та балканські країни. У зимовий період список поповнив ряд екзотичних напрямків. Здається, ніколи ще не було так багато Танзанії у звітах українських туристів у соцмережах!

Однак у екзотики є один істотний мінус – дорогі авіаквитки. Багато туристів, які звикли літати в країни ЄС за 20-30 євро, не готові розщедритися на відпочинок «за будь-яку ціну». Далеко не всі готові (або можуть собі дозволити) вивалити по тисячі доларів за одні тільки авіаквитки, навіть з урахуванням того, що ціни на все інше в цих країнах доволі низькі. Тим більше, ще не факт, що такий формат відпочинку «зайде» звиклим до Європи туристам. Також далеко не всім мандрівникам в радість їздити у відпустку через турфірми – багатьом подобається самим організовувати поїздку, в якій вони ні від кого не залежать і можуть спокійно міняти локації.

Чого чекати мандрівникам цього року?

Швидше за все, в плані доступних туристичних напрямків ситуація цього літа не дуже зміниться. Найбільш очевидним варіантом, як і раніше, залишається Туреччина. Все просто – шанси того, що країна може раптово закритися для туристів, мінімальні. Туреччина пускала іноземців навіть в період дії найжорсткіших карантинних обмежень всередині країни. Причому в першу чергу вони стосувалися місцевих жителів, тоді як туристи могли вільно гуляти, правда, з певними незручностями – багато визначних пам'яток і ресторани не працювали (останні відновили роботу на початку березня).

Крім того, з початку березня для українських туристів, хоч і певними умовами у вигляді двох тестів на коронавірус, після річної перерви відкрилася Грузія. До пандемії ця сонячна країна «хачапурі і вина» «була неймовірно популярна серед українців завдяки «дружбі народів» і доступним цінам. Однак тут є нюанс: за минулий рік Грузія стільки разів змінювала плани з відкриття кордонів для туристів, що не можна виключати, що після чергового стрибка захворюваності країна знову закриється. Висновок: поїздки до Грузії краще планувати максимально в стислі терміни.

Також, за аналогією з минулим роком, цілком ймовірно, що влітку українці зможуть відпочити в Балканських країнах – Албанія, Болгарія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Хорватія. Навіть зараз ці країни впускають українців, хоч і з цілою низкою умов.

При цьому всі перераховані вище країни відносяться до категорії більш-менш доступних в плані авіаквитків. Так, в Туреччину і Грузію вже зараз доступно чимало конкурентних пропозицій від цілого ряду як українських, так і іноземних авіакомпаній. Водночас на балканському напрямку більше авіарейсів з'явиться ближче до літа. Крім того, на Балкани можна доїхати власним автотранспортом або наземним пасажирським сполученням.

А ось популярні взимку ОАЕ і Єгипет влітку не дуже підійдуть для відпочинку – в цей період там неймовірно спекотно, і витримати такий відпочинок зможуть лише «найміцніші горішки». З зимовою екзотикою ситуація простіша – на більшості напрямків, від Мальдів до Мексики, в принципі, цілком комфортно відпочивати і влітку. Правда, є нюанси з дорожнечею авіаперельотів.

Зараз ми можемо або сидіти в депресії вдома, нарікаючи, що життя проходить повз, або продовжити подорожувати, але тільки за правилами, які диктують обставини

Крім того, періодично спливають повідомлення про можливість відкриття нових напрямків для українців в 2021 році, серед яких, зокрема, Кіпр і Греція. Однак тут не варто плекати особливих надій і будувати плани наперед. Досвід Кіпру, який спочатку обіцяв відкритися для українців з 1 березня, а потім раптово переніс своє рішення на невизначений термін, показав, що з бронюванням відпочинку в країнах, які ще не почали пускати на свою землю українських туристів, краще почекати.

З іншого боку, у туристів поступово пропав страх невизначеності та можливого зриву поїздки. Якщо влітку 2020 року багато хто не поїхав відпочивати за кордон через те, що країни регулярно змінювали правила в'їзду і навіть могли в будь-який момент закритися для туристів, то тепер туристи більше морально готові до форс-мажорів.

При цьому практично всі змирилися з тим, що для в'їзду в більшість країн світу необхідно як мінімум один раз здати тест на коронавірус – навіть Туреччина під кінець 2020 року «здалася», хоча до останнього утримувалася від запровадження додаткових умов в'їзду для іноземців.

Також цілком реальною виглядає перспектива запровадження так званих «паспортів вакцинації», покликаних відновити подорожі, зокрема, до країн Євросоюзу. У самій Європі з цього приводу досі ведуться запеклі дискусії, хоча перспектива їх запровадження вже здається неминучою. Ось тільки коли це станеться, як все буде працювати, чи зможе здача тесту перед поїздкою стати альтернативою вакцинації і які вакцини будуть враховуватися – поки не ясно.

Як змінився формат подорожей за рік пандемії

1. Поїздки тепер набагато складніше планувати заздалегідь. Вже давно вкоренилася думка: чим раніше бронюєш авіаквитки і готелі, тим дешевше. Можна було купити за півроку до подорожі квитки зі знижкою, і спокійно чекати на пригоду, практично без ризиків зриву. Зараз же, хоча авіакомпанії щосили продають квитки на поки що закриті для українців напрямки за дуже «смачними» цінами, ніхто не гарантує, що через півроку вони будуть для нас відкриті. Більш того, ніхто не гарантує, що відкриті зараз напрямки не закриються. Тому нам залишається тільки змінити звички і навчитися готувати поїздки більш спонтанно. На руку туристам те, що авіакомпанії, які опинилися в складному становищі через пандемію, не дуже підвищують ціни на авіаквитки, та й знижками регулярно балують. Крім того, авіакомпанії почали пропонувати можливість зміни дати рейсу.

Аналогічна ситуація з готелями – зараз популярні сайти з бронювання житла пропонують кілька варіантів: дешевше без відшкодування вартості в разі скасування поїздки і дорожче з можливістю відмовитися від номера без штрафних санкцій. Радимо вам обирати другий варіант.

2. Поїздки тепер дорожчі. З одного боку, здавалося б, представники туристичного бізнесу, що опинилися в скрутному становищі, будуть боротися за будь-якого туриста, а тому не будуть занадто заламувати ціни. Так воно і було в 2020 році, коли у людей був присутній страх подорожей в пандемію. Зараз же, коли на ринку намітилися певні напрямки, що користуються найбільшою популярністю, а люди порядком зголодніли за подорожами, ціни можуть піти в гору. Як не дивно, найкраще це вже помітно в Україні – достатньо поглянути на ціни в місцевих готелях на топ-сезон чи на свята.

Поїздки в нових умовах тепер набагато складніше планувати заздалегідь, також зросла їхня вартість з цілого ряду причин

З іншого боку, як ми вже писали вище, більшість звичних бюджетних напрямків зараз недоступні, а тому доводиться вибирати з того, що є. Крім того, туристам тепер потрібно закладати додаткові витрати на випадок форс-мажорів, а також на ПЛР-тестування і COVID-страховку.

3. Туристам доступно набагато менше розваг. Вирушаючи на відпочинок в період пандемії, варто розуміти, що через карантин дозвілля туриста вкрай обмежене. А тому якщо ви звикли до тусовочного відпочинку – з гучними вечірками, концертами, фестивалями – доведеться дещо переглянути свої звички в бік неспішних піших прогулянок і активного відпочинку на природі. Доступний максимум – відвідування музеїв, авторські екскурсії та туристичний екстрим (і то далеко не скрізь). Також багато де з обмеженнями працюють заклади харчування. При цьому в переважній більшості країн діють карантинні заходи, які також здатні принести туристам певний дискомфорт. Тому радимо вам перед будь-якою поїздкою чітко ознайомитися з актуальними правилами перебування в країні призначення. І пам'ятати: на відміну від України, в багатьох інших країнах за дотриманням карантинних обмежень пильно стежить поліція, а за спробу пройтися по вулиці без маски, можна влетіти в пристойний штраф, не кажучи вже про безмасочну поїздку в поїзді або автобусі.

4. У пріоритеті більш усамітнений відпочинок. Більшість туристів тепер хочуть мінімізувати контакти зі сторонніми, а тому все більшою популярністю користуються окремі апартаменти або будиночки, де не доводиться перетинатися з іншими постояльцями (так, не найкращий період для любителів знайомств на відпочинку). Але є і хороші новини: в спробі захистити себе від натовпів відпочиваючих, туристи часом відкривають для себе справжні «діаманти» – місця, в які вони ні за що б не дісталися до пандемії.

5. Головне - не захворіти перед поїздкою. На жаль, в наші дні всю подорож легко може зруйнувати той самий злощасний коронавірус – ви просто можете захворіти перед самою поїздкою, і тоді відшкодувати кошти за скасовані бронювання буде доволі проблематично. Тут вам проста порада: за два-три тижні до поїздки спробуйте мінімізувати соціальні контакти і утримуватися від відвідування місць масового скупчення людей настільки, наскільки це можливо. Все ж майбутні враження від подорожі – це гідний аргумент, щоб трошки поберегти себе.

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Рано чи пізно пандемія коронавірусу закінчиться, і ми знову зможемо вільно подорожувати туди, куди ми хочемо, та не за всі гроші світу. Ну а поки ми можемо або сидіти в депресії вдома, нарікаючи, що життя проходить повз, або продовжити подорожувати, але тільки за правилами, які диктують обставини.

Марина Григоренко

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