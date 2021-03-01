Якщо Грузія вже почала пускати українських туристів, то Кіпр переніс відкриття кордонів на невизначений термін.

З 1 березня 2021 року популярні серед українців Грузія та Кіпр мали частково відкривати кордони для іноземних туристів, в тому числі з України.

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Втім, якщо Грузія стримала обіцянку, і перші українські туристи вже ступили на грузинську землю, то Кіпр несподівано залишився закритим для українців.

Відкриття кордонів Грузії для туристів

Так, як пише "Європейська правда", спершу Грузія планувала відкритися лише для іноземців, які вже отримали щеплення від коронавірусу, причому будь-якою вакциною. Ця вимога створила неприємний парадокс: виходило, що Грузія відкривала кордони для росіян із їхнім "Спутником", проте лишалася закритою для більшості українців. Щоб усунути цю несправедливість, для туристів з України та ще кількох країн додали виняток: в’їжджати можна за умови двох ПЛР-тестів на коронавірус.

Як розповідає журналіст видання Юрій Панченко, який вирушив до Тбілісі першим "відкритим для туристів" рейсом, що приземлився у грузинській столиці в ніч на понеділок, літак виявився заповненим майже повністю. Більшість пасажирів – громадяни України грузинського походження, які протягом останнього року були позбавлені можливості відвідати родичів.

Ще перед посадкою всіх пасажирів просили показати результат першого тесту на коронавірус, далі було ще кілька перевірок. При цьому в аеропорту Тбілісі та на вулицях міста зараз незвично порожньо, а місцева поліція ретельно слідкує, щоб усі дотримувалися заходів безпеки.

Правила в'їзду до Грузії з 1 березня 2021 року

З 1 березня Грузія для перетину грузинського кордону всім громадянам України необхідно буде пред'явити два ПЛР-тести - один тест зроблено протягом останніх 72 годин, другий тест - через три дні перебування в країні.

26 березня МОЗ України перемістив Грузію в "зелену" карантинну зону, а тому по поверненню з цієї країни більше не доведеться йти на самоізоляцію або здавати тест на коронавірус. Однак варто врахувати, що перегляд карантинних зон відбувається щотижня.

Відкриття кордонів Кіпру для туристів

Натомість, як пише "Європейська правда", Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Зокрема, з 1 березня Кіпр запровадив розділення країн на чотири категорії – зелена, помаранчева, червона та сіра. З 1 по 31 березня особи, які прибудуть із країн, віднесених до зеленої категорії, після прильоту проходитимуть ПЛР-тести, вартість яких покриватиме Кіпр. Для приїжджих з помаранчевих та червоних країн необхідно буде здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до прибуття, а також після прильоту, причому за власний кошт (30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафоса).

Україна на разі не входить до жодної з цих трьох категорій і відноситься до списку сірих країн. В'їзд для громадян цих країн можливий тільки у разі отримання спеціального дозволу від кіпрської влади, з ПЛР-тестами до та після прильоту, а також проходження обов’язкового 14-денного карантину.

Як пізніше пояснили "Європейській правді" у Консульському відділі посольства України в Республіці Кіпр, влада Кіпру відклала рішення про відкриття кордонів для туристів із низки країн, в тому числі з України, через побоювання щодо нових штамів коронавірусу.

"За результатами засідання уряду 25 лютого глава МОЗ Константінос Іоанну заявив, що епідеміологічна ситуація у всіх регіонах Кіпру, крім міста Лімасол, покращилася, але залишається на прикордонному рівні та легко може знову погіршитися. Зокрема, занепокоєння викликають дані Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), які свідчать про те, що нові штами вірусу спричиняють більш масштабне зараження", - йдеться у коментарі.

Згідно з планом уряду Кіпру, з 1 березня застосовується нова категоризація країн, що переглядатиметься щоп’ятниці та ґрунтуватиметься на щоденному звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

"Тому, про конкретні терміни відкриття в’їзду саме для України, або інших країн, не йдеться - щотижня дані будуть переглядатися та публікуватися на офіційному сайті", - пояснили в посольстві.

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Автор: Марина Григоренко