У Києві на будівлі адміністрації з'явилася скульптура "Київський каштан" (фото)
У Києві 28 лютого відкрили новий міні-символ Києва каштан. Його розмістили на будівлі Київської адміністрації.
Це друга скульптура із серії проекту «Шукай». Першою була «котлета по-київськи» на вулиці Городецького. Всього планується дванадцять маленьких символів. Про це повідомляє Інформатор.
Автор «Каштана» — Марко Галенко. Це батько Сергія Галенко, який реалізував «котлету». Далі ще 10 скульптур — символів Києва. Але яких саме — автори ідеї не визнаються. Більш того ініціатор проекту Юлія Бевзенко каже, вони ще не вирішили до кінця, що зобразять у скульптурах.
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Скульптури будуть з'являтися по одній на місяць в історичній частині міста. Чотири з них фінансує КМДА. Для решти шукають спонсорів і запрошують бажаючих підтримати проект приєднатись.
Під кожною з скульптур є QR-код. Якщо його просканувати, на телефоні з'явиться інформація про символ. Поки вона тільки українською. Незабаром з'явиться англомовна версія. Також автори проекти обіцяють ще кілька європейських мов.
В кінці всі скульптури внесуть в додаток «Київ City Guide». У ньому буде квест, за яким міні-символи потрібно відшукати. Більше того, кращі пошуковики отримають призи. Які саме — організатори поки не зізнаються.