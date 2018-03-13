Через три роки Uber відновлює роботу в Барселоні

Для того, щоб повернутися в Барселону Uber довелося відмовитися від послуги UberPop, яка дозволяла займатися приватним візництвом без ліцензії.

Мобільний сервіс таксі Uber відновить роботу в Барселоні через три роки після того, як компанія була змушена залишити місто через заборону влади.

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Щоправда, для цього Uber довелося відмовитися від послуги UberPop, яка дозволяла займатися приватним візництвом без ліцензії. Відтепер жителям і туристам каталонської столиці буде доступний сервіс UberX, на якому працюватимуть професійні водії, передає kommersant.ru.

«Ми наробили помилок у свій час, - прокоментував повернення сервісу в Барселону генеральний менеджер Uber в південно-західній Європі Карсел Льорет. - Ми змінюємо манеру ведення бізнесу, ставлячи на чільне місце в ухваленні кожного рішення чесність, і ми старанно працюємо над тим, щоб завоювати довіру міст, де ми представлені. Барселона не виняток».

Як повідомлялося, Uber був змушений тимчасово припинити свою діяльність в Барселоні в грудні 2014 року, коли влада готувалася до заборони UberPop. У наступному році ця заборона була скасована.