В Австралії повітряна куля з туристами врізалася в дерева, дев'ять людей постраждали

Повітряна куля відправилася в політ при сильному тумані.

В австралійській долині Хантер стався нещасний випадок з туристичною повітряною кулею, в результаті якого дев'ять осіб отримали травми.

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Як повідомляє Sydney Morning Herald, всі ці люди потрапили в лікарню з різними травмами – від переломів кісток до травм хребта, які вони отримали під час падіння повітряної кулі. При цьому політ відбувався при сильному тумані.

При цьому місцева поліція заявляє, що представники компанії, яка здійснюювала політ, не викликали аварійні служби на місце події, і про постраждалих стало відомо вже після того, як вони звернулися по медичну допомогу.

У самій компанії пояснили, що пілот прийняв рішення завершити політ через 30 хвилин після його початку через погану видимість, проте неправильно оцінив ситуацію і при посадці зачепив кілька дерев. При цьому директор компанії стверджує, що посадка хоч і була твердою, але пройшла благополучно, при цьому підкресливши, що всі пасажири висадилися самостійно.

Як повідомляв УНІАН, днями в пустелі Арізони (США) також впала повітряна куля з туристами, однак тоді всім 13 пасажирам на борту вдалося уникнути травм.