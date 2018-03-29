У пустелі Аризони впала повітряна куля з туристами, дивом обійшлося без постраждалих (відео)

На борту перебували 13 людей, всім їм вдалося уникнути травм.

У пустелі штату Аризона (США) впала та загорілася повітряна куля з людьми, йдеться в сюжеті ТСН.

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Повідомляється, що на борту перебували 13 людей, і всім їм вдалося уникнути травм.

Літальний апарат спалахнув одразу, і туристи навіть спробували самостійно загасити пожежу, однак вогонь швидко спопелив кулю.

За попередніми даними, аварія сталася після того, як покриття кулі проколола гілка дерева.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Туреччині впала повітряна куля із туристами. В результаті трагедії загинув французький турист, ще близько 20 людей пострадали.