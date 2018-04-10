В Німеччині сьогодні страйкують працівники чотирьох аеропортів, скасовано 800 авіарейсів (відео)

Німецький страйк вже зачепив два рейси з/до України - з Києва до Франкфурта та назад.

Через страйк наземних працівників аеропортів в Німеччині сьогодні, 10 квітня 2018 року, авіаконцерн Lufthansa скасовує близько 800 рейсів у чотирьох місцевих аеропортах.

Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні на роботу з 5 ранку, зокрема, не вийшов наземний персонал в аеропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна і Бремена.

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У такий спосіб німецькі профспілки вимагають підвищення заробітної платні для працівників - на 6%, але щонайменше на 200 евро. Водночас зазначається, що страйкують лише члени профспілки Verdi, яка захищає інтереси держслужбовців і комунальників. Тож робота аеропортів буде паралізована лише частково. Однак пасажирам слід бути готовими, що їхні рейси можуть бути затримані або скасовані.

Від німецького страйку можуть постраждати й українські пасажири. Так, на сьогодні вже скасовані два рейси - з Києва до Франкфурта та назад. При цьому пасажири зможуть поміняти свої квитки впродовж тижня.

Найскладніша ж ситуація сьогодні буде у містах Дюссельдорф і Кельн, де до страйку долучився щей персонал, який обслуговує приміський наземний громадський транспорт. Тож проблеми там сьогодні будуть не тільки з авіасполученням, а ще й можуть утворитися затори на дорогах.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, страйкують останнім часом працівники аеропортів нелише в Німеччині. Зокрема, минулого тижня масштабний страйк провели транспортники і у Франції.