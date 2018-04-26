На пішохідній вулиці Житомира повісили майже двісті парасольок (відео)
11:43, 26 квітня 2018Новини туризму
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Містянам яскравий куточок вулиці вже припав до душі - люди масово приходять сюди фотографуватися, особливо подобається дітям.
На пішохідній вулиці Житомира повісили майже двісті парасольок, йдеться в сюжеті ТСН.
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В міськраді кажуть, що зробили це виключно для комфорту містян - щоб влітку захищати їх від сонця.
Парасольки закупили за кошти "Зеленбуду" та витратили на це 23 тисячі гривень.
Арт-інсталяція розрахована на ціле літо. Подібні алеї популярні в багатьох містах світу. Містянам яскравий куточок вулиці вже припав до душі - люди масово приходять сюди фотографуватися, особливо подобається дітям.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, у другій половині квітня у Кам'янці-Подільському відкрився туристичний сезон.
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