Гірська країна серед степу: в мережі показали вражаючу зйомку заповідника "Кам'яні могили" з висоти пташиного польоту (відео)

Відео з неймовірними кадрами із заповідника на Донеччині опубліковане на сторінці проекту B Wild у Facebook.

В мережі показали вражаючу зйомку заповідника "Кам'яні могили" (Донецька область), зроблену за допомогою дрону.

Відео опубліковане на сторінці проекту B Wild у Facebook.

"Наша коротка відео-замальовка про одне з найнеймовірнійших місць в Україні - гірську країну серед степу! Вже понад 100 років українські науковці не перестають вважати цей заповідник найбільшим дивом наших приморських степів. І саме зараз, весною та на початку літа, Кам'яні могили виглядають найбільш чарівно", - розповідають автори відео.

Зазначимо, заповідник "Кам'яні могили" розташований у селі Назарівка Нікольського району Донецької області (неподалік від Маріуполя). Заснований вын був ще 1927 році як особлива природоохоронна територія місцевого значення, і вже у наші часи посів чільне місце як історична і природна пам'ятка України - щороку "Кам'яні могили" відвідують близько 15 тисяч туристів.

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Район урочища "Кам'яні могили" має велику геологічну, біологічну, історико-археологічну і художньо-емоційну цінність. На його теренах створено багато витворів образотворчого і літературного мистецтв, художніх фоторобіт, відеофільмів, ведеться постійна наукова і просвітницька робота.

Заповідник відрізняється великим розмаїттям біологічних видів, що мешкають тут. 18 видів рослин, що занесені до Червоної книги України, безперешкодно розвиваються на його території. Велику наукову цінність являє незайманий степ. Окремо вивчаються ґрунти, що утворювалися степовою рослинністю багато тисячоліть.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині з'явилася нова природоохоронна зона.