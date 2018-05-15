МЗС радить українцям утриматися від відвідування деяких районів Ізраїлю

Дипломати звертають увагу на заплановані палестинськими радикальними угрупованнями масові демонстрації, що може спричинити загострення ситуації в сфері безпеки.

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від відвідання окремих районів Ізраїлю - східної частини Єрусалиму та територій, прилеглих до Сектору Газа, через загострення ситуації в сфері безпеки.

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Про це йдеться у рекомендаціях Департаменту консульської служби МЗС України.

"У зв’язку із запланованими палестинськими радикальними угрупованнями масовими демонстраціями існує загроза різкого загострення безпекової ситуації в районах, прилеглих до адміністративного кордону з Сектором Газа, місць компактного проживання арабського населення на півночі Ізраїлю (Іудея і Самарія), а також Східного Єрусалиму", - йдеться в повідомленні.

У разі різкого загострення ситуації у цих районах країни МЗС радить громадянам України уникати місць проведення демонстрацій, а також неухильно виконувати законні вказівки співробітників правоохоронних органів Ізраїлю та посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці перебування.

Також сказано, що у разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Держави Ізраїль, українцям рекомендується невідкладно звертатися до посольства України в Ізраїлі за номером телефону: +972 3 627 33 03, за телефоном «гарячої лінії»: + 972 54 667 67 82, e-mail: gc_il@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих палестинців під час кривавих сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази у вівторок, 15 травня, зросла до 58 осіб. Палестинці вийшли на протести через офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі, яке було перенесено з Тель-Авіва.

Офіційна церемонія відбулася 14 травня.