Влітку з Києва до Одеси пустять додатковий Інтерсіті+

Поїзд курсуватиме щоденно з 15 червня по 2 вересня.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літню пору призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ-Одеса-Київ, який курсуватиме щоденно починаючи з 15 червня.

Читайте такожУкраїнців попереджають про тимчасові зміни руху трьох швидкісних поїздівЗгідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", цей поїзд відправлятиметься з Києва о 6:10 і прибуватиме до Одеси о 13:24.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:52 і прибуватиме до столиці о 21:54.

У дорозі поїзд зупинятиметься на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка, Вапнярка і Подольськ.

У прес-службі нагадали, що в одеському напрямку також курсує швидкісний потяг "Інтерсіті+" № 763/764 сполученням Київ-Одеса-Київ.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці призначила 14 додаткових поїздів.