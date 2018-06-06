Авіапасажирів попередили про масштабний страйк персоналу аеропортів Італії 8 червня
13:01, 06 червня 2018Новини туризму
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У зв'язку зі страйком в аеропортах по всій країні з 13:00 і до кінця дня можливі затримки або скасування авіарейсів.
В Італії 8 червня буде страйкувати персонал аеропортів / Фото facebook.com/ItalyMFA.it
В Італії в п'ятницю, 8 червня 2018 року, з 13:00 до 17:00 за місцевим часом (14:00 - 18:00 по Києву) пройдуть масштабні страйки персоналу.
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Як зазначає GardaWorld, в зазначений час авіадиспетчери по всій країні візьмуть участь у страйку. Також має намір страйкувати наземний персонал міжнародного аеропорту Болоньї імені Гульєльмо Марконі (BLQ) і бортпровідники авіакомпаній Air Italy і Blue Panorama Airlines.
У зв'язку з цим пасажирів попереджають, що в аеропортах по всій країні з 13:00 і до кінця дня можливі затримки або скасування авіарейсів.
Зазначимо, що на початку травня 2018 року в результаті страйку авіадиспетчерів в Італії скасували понад 700 авіарейсів.
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