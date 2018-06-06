Авіапасажирів попередили про масштабний страйк персоналу аеропортів Італії 8 червня

13:01, 06 червня 2018
Новини туризму
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В Італії 8 червня буде страйкувати персонал аеропортів / Фото facebook.com/ItalyMFA.it

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Як зазначає GardaWorld, в зазначений час авіадиспетчери по всій країні візьмуть участь у страйку. Також має намір страйкувати наземний персонал міжнародного аеропорту Болоньї імені Гульєльмо Марконі (BLQ) і бортпровідники авіакомпаній Air Italy і Blue Panorama Airlines.

У зв'язку з цим пасажирів попереджають, що в аеропортах по всій країні з 13:00 і до кінця дня можливі затримки або скасування авіарейсів.

Зазначимо, що на початку травня 2018 року в результаті страйку авіадиспетчерів в Італії скасували понад 700 авіарейсів.

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Теги: #страйк#Італія#аеропорт#туризм#скасування рейсів