Експерти назвали головні причини затримки авіарейсів з українськими туристами

Експерти пояснили, з чим пов'язані скандальні затримки рейсів українських авіакомпаній.

Головними причинами затримок рейсів українських авіакомпаній, що почастішали останнім часом, є проблеми зі зношеною технікою перевізників на тлі збільшення пасажиропотоку в літні місяці.

Про це розповіли експерти транспортної галузі, передає «Апостроф».

"Зараз збільшується пасажиропотік, відповідно, інтенсивність руху зростає, і будь-яка збійна ситуація призводить до того, що затримуються рейси", - пояснив експерт громадської компанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов.

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Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає, що в основному проблеми із затримкою рейсів викликані зношеною технікою, яку отримують українські компанії заради економії. Така техніка вимагає високих вкладень за рахунок більш частого обслуговування.

"Дуже часто буває така історія, що виходить з ладу повітряне судно через дрібну технічну проблему, потрібно чекати, поки прийде запчастина або проведуть якісь регламентні роботи, і увесь чартерний ланцюжок летить коту під хвіст", - розповів експерт.

Він також зазначив, що українське законодавство не вимагає резервування бортів чартерних авіаперевізників, а розклади складені таким чином, що літаки постійно перебувають у рейсах. Тому замінити борт у разі поломки часто не є можливим.