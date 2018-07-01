Туристів, які застрягли в "Жулянах", пообіцяли відправити до Єгипту з аеропорту «Бориспіль»

Кілька сотень туристів провели в аеропорту вже понад 30 годин.

Туристів, які повинні були вилетіти в єгипетський Шарм-ель-Шейх з аеропорту «Київ» (Жуляни), розмістили в готелі. Туроператор пообіцяв їм, що пізніше вони зможуть вилетіти з аеропорту «Бориспіль».

Читайте такожУкраїнських туристів, що застрягли в Тунісі, розмістили в готелі міста Сус

Як повідомляє «112 Україна», рейси в «Жулянах» продовжують затримуватися. Через 10 годин знаходяться в аеропорту людям винесли воду і бутерброди. Кілька сотень туристів провели там вже більше 30 годин.

Раніше повідомлялося, що в Києві тисячі пасажирів не могли вилетіти з аеропорту в подорож, оформлене туроператором. В аеропорту Київ ним. Сікорського ("Жуляни") виникли величезні затримки,

Повідомлялося, що літаки авіакомпанії «Браво» не літають. Як стверджує представник авіакомпанії. вони не отримали грошовий транш від туроператорів і їм просто нема за що заправити літак. Зі свого боку туроператор каже, що все оплачено і проблема саме в авіаперевізнику