Названі найдешевші і найдорожчі міста для переїзду

Найдешевшим містом для переїзду стала столиця Єгипту Каїр.

Найдешевшим містом для переїзду в яке досить 560 євро, став єгипетський Каїр.

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Як повідомляє Nestpick, при складанні рейтингу враховувалися витрати на перший місяць: оренда квартири, оплата інтернету, їжі, транспорту і телефону.

Друге місце зайняв індійський Бангалор (634 євро), третє – Бухарест (644 євро).

А ось найдорожчим для переїзду виявився Дубай (3,6 тис. євро), за ним слідують Окленд (Нова Зеландія, 3,4 тис. євро) і Сан-Франциско (3,2 тис. євро) з європейських міст Лондон розташувався на п'ятому місці (2,7 тис. євро), а замикає ТОП-10 Амстердам (2,3 тис. євро).

Київ у цьому рейтингу не згадується.