Естонія може ввести новий вид віз для "цифрових кочовиків"

Мова йде про так званих "цифрових кочовиків" - ІТ-фахівців, фінансистів і маркетологів, які працюють по всьому світу, а країну проживання вибирають за зручністю.

Міністерство внутрішніх справ Естонії ініціювало поправки до закону про іноземців, які спростять для деяких з них можливість жити і працювати в Естонії.

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Як повідомляє портал ERR, планується зробити новий вид візи для так званих "цифрових кочовиків" - ІТ-фахівців, фінансистів і маркетологів, які працюють по всьому світу, а країну проживання вибирають за зручністю.

Зараз, щоб працювати в Естонії, людина повинна оформити робочу візу.

Проте в країну по туристичній візі приїжджають і працюють програмісти, які виконують замовлення, наприклад, для американських компаній.

"Цифрові кочовики" - це в основному ІТ-фахівці, фінансисти, маркетологи. Для таких людей потрібен лише комп'ютер та інтернет. Для них не має значення, в якій країні працювати. Вони ведуть кочовий спосіб життя, але за рахунок споживання товарів і послуг в країні проживання вони позитивно впливають на місцевий бізнес", - пояснив радник відділу громадянства і міграції МВС Киллу Вантс необхідність спеціальної візи для таких людей.

Крім цього, іноземцям дозволять працювати в декількох фірмах і змінювати роботодавців без оформлення нової посвідки на проживання.

У реєстрі народонаселення іноземці будуть вказувати місце проживання, якщо вони живуть в країні не менше шести місяців.