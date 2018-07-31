У Венеції заборонили плавати на каяках і каное по Гранд-каналу

Гранд-канал є одним із головних транспортних шляхів міста.

Влада Венеції оголосила про заборону використання каное, байдарок, катамаранів та інших подібних засобів на Гранд-каналі - найвідомішому каналі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Гранд-канал є одним із головних транспортних шляхів міста.

Плавзасоби, що належить жителям історичного центру Венеції або підприємствам, що регулюються місцевими органами влади, звільняються від заборони, включаючи відомі гондоли міста та інші традиційні венеціанські човни, хоча на них поширюються власні правила.

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Проте гумові човни та інші індивідуальні плавзасоби заборонені, навіть якщо вони належать венеціанцям.

Раніше каное та аналогічні човни заборонялося використовувати на основних водних шляхах міста у годину пік, з 8 до 15 годин по буднях і з 8:00 до 13:00 по суботах, але з 1 серпня заборона буде постійно застосовуватися в найбільш завантажених районах.

Заборона поширюється на Гранд-канал, канал Каннареджіо та інші маршрути, що використовуються водним громадським транспортом Венеції.

На деяких більш незначних водних шляхах заборона буде застосовуватись з 7 ранку до 5 вечора в будні дні та з 7 ранку і 3 вечора по суботах.

Як повідомляв УНІАН, у Венеції на три роки заборонили відкривати магазини, щоб зменшити неймовірний наплив туристів до міста. Обмеження насамперед стосується виїзних фуд-кортів та сувенірних крамничок.