Де відпочити в Україні: топ-5 мальовничих каньйонів України (відео)

Пора відпусток у самому розпалі - і питання «де відпочити» буде актуальним до самого кінця сезону.

Особливою популярністю користуються наші каньйони, які нічим не поступаються закордонним.

Дністровський каньйон

Один з найбільших каньйонів в Україні та Європі, його довжина сягає 250 кілометрів. Каньйон знаходиться на кордоні одразу чотирьох західних областей.

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За величну красу і унікальні пейзажі його називають одним із семи чудес України.

Буцький каньйон

Мальовничий гранітний каньйон розташований на річці Гірський Тікич біля села Буки.

Скелястий берег має виступи сірого граніту, що утворився понад 2 млрд. років тому. Саме тут була побудована перша в Україні ГЕС, від якої залишилися тільки руїни.

Буцький каньйон популярний як у любителів відпочинку в наметах, так і у фанатів сплаву.

Тетерівський каньйон

Невеликий але мальовничий каньйон, який пробила річка Тетерів в гранітних скелях. Частина каньйону затоплена водосховищем, а незатоплені частини дуже популярні у скелелазів. Це ідеальний маршрут вихідного дня, коли можна поєднати відпочинок на природі і візуальне задоволення.

Каньйон річки Синюхи

Це мальовниче місце в Україні, але мало кому відоме. Річка Синюха вважається однією з найчистіших річок на території України. У каньйоні знаходиться будівля старого водяного млина.

Коростишівський "Гранітний кар'єр"

Останні роки дуже популярне місце серед туристів і кіношників. Мальовниче озеро утворилося на місці затопленого гранітного кар’єру. Природа тут неймовірна: сосновий ліс, спів птахів, в повітрі витають аромати чистої води і хвої. Це місце просто створене для насолод!