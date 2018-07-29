В аеропорту Мюнхена скасували майже 330 рейсів – названа причина (фото)

Скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тис. пасажирів, зазначив речник летовища.

Майже 330 рейсів були скасовані в аеропорту Мюнхена станом на неділю, 29 липня.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тис. пасажирів, зазначив речник аеропорту Мюнхена. Повідомляється, що найбільше постраждали рейси німецької авіакомпанії Lufthansa та її партнерів.

У суботу, 28 липня, поліція отримала повідомлення про те, що невідома жінка пройшла в зону безпеки другого терміналу аеропорту без необхідного для цього контролю. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані.

В результаті понад 700 пасажирів змушені були ночувати в аеропорту, ще сотні розмістилися в готелях.

Аеропорт Мюнхена - другий за завантаженістю повітряний порт Німеччини. Федеральна поліція Баварії повідомила, що жінку, яка спричинила хаос в аеропорту знайшли та ідентифікували. Чи очікує її якесь покарання не повідомляється.